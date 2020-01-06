«ستار وورز» يواصل صدارة شباك التذاكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجزء الأخير من سلسلة «ستار وورز» الشهيرة تربعه على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب الإحصاءات الصادرة عن شركة «إكزبيتور ريليشنز» المتخصصة.

وتفاوتت آراء النقاد بشأن «رايز أوف سكايووكر» الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاماً. وحقق في أسبوعه الثالث 33,7 مليون دولار لتصل إيراداته الإجمالية في الولايات المتحدة وكندا إلى 451 مليوناً.

وحافظ «جومانجي: ذي نيكست ليفل» على المركز الثاني، محققاً 26,5 مليون دولار. والفيلم من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت.

وانتقل «ليتل وومن» المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن سبع مرات، من المرتبة الرابعة إلى الثالثة محققاً 13,6 مليون دولار. والفيلم من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شالاميه وإيما واتسون ولورا ديرن.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم الرعب الجديد «ذي غرادج» وحقق 11,3 مليون دولار. وهو نسخة جديدة عن فيلم ياباني صدر عام 2002. وفي المرتبة الخامسة فيلم «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» مع 11,3 مليون أيضاً.