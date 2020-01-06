شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: التدخل العسكري الأمريكي يعمق التوتر في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت الصين الولايات المتحدة قائلة إنها تعمق التوتر في الشرق الأوسط بسبب التدخل العسكري، وذلك في إطار مواجهة بين واشنطن وطهران وحثت جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس لضمان تحقيق السلام والاستقرار.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية الاثنين إن بكين تحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة.

وقال قنغ تعليقاً على تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق إن الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات.

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