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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودي ‫الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سنقر في اجتماع اليوم إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم الاثنين مع وزراء خارجية الدول المطلة للبحر الأحمر وخليج عدن مضيفا: "نحن في أمس الحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا" وفق ما ذكرته صحيفة العين الاماراتية.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، عقد اليوم الإثنين، بالرياض، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي ‫الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات (تويتر)- إن الوزيرين بحثا مجالات التعاون المُشترك والتطورات المُتسارعة التى تشهدها المنطقة.

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يأتى اللقاء في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قام فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.