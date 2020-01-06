مطار حمد الدولي يستقبل 38.8 مليون مسافر في 2019

محمد إبراهيم/ الخليج 365
أعلن مطار حمد الدولي، الإثنين، أنه استقبل نحو 38.78 مليون مسافر خلال العام الماضي 2019، بنمو سنوي 12.44 بالمئة، حيث استقبل 34.5 مليون مسافر في 2018.
وذكرت إدارة المطار في بيان، أنه حقق رقما قياسيا في عدد مسافريه العام الماضي، ليكون هو الأنجح على الإطلاق منذ بدء عملياته التشغيلية في 2014.
وذكر البيان أن العام الماضي، شهد إضافة 8 وجهات سفر جديدة تربط مطار حمد بالعالم.
وضمت الوجهات كل من دافاو في الفلبين، الرباط في المغرب، إزمير في تركيا، غابورون في بوتسوانا، لانكاوي في ماليزيا، مقديشو في الصومال، مالطا ولشبونة في البرتغال.
وأشار البيان إلى إضافة 3 وجهات شحن جديدة بالمطار تتضمن إسطنبول ونيويورك وألماتي.
وأفاد بأن 15 شركة طيران زادت رحلاتها الأسبوعية العام الماضي، أبرزها الخطوط الكويتية وطيران السلام والخطوط الفلبينية وطيران عُمان وطيران الهند.
ويستهدف المطار (أكبر مطارات قطر) استقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنويا بعد 2020.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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