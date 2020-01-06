القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "42 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الإثنين) بحراسة الشرطة".وتسمح الشرطة الإسرائيلية، منذ العام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.