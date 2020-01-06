"وزاري خماسي" بالقاهرة الأربعاء لبحث التطورات في ليبيا

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة عقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، الأربعاء المقبل، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الإثنين، "يستضيف وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، الأربعاء المقبل، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص (الرومية)".

وقال البيان إن الاجتماع يهدف إلى "بحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية".

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وتابع أن الاجتماع يهدف أيضا إلى "بحث سبل التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك جهود التسوية الشاملة؛ إضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط"، دون تفاصيل أكثر.

وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.

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