أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من العاهل السعودي

الكويت/ الخليج 365

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، الإثنين، رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بعلاقات البلدين.

جاء ذلك لدى استقبال الصباح وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب العاصمة).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الوزير السعودي نقل رسالة شفوية إلى أمير الكويت "تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها".

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وتأتي زيارة الوزير السعودي عقب ثلاثة أيام من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

والأحد، وجّه رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

ودعا القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الإثنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.