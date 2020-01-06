بدء احتفالات أعياد الميلاد للطوائف الشرقية في "بيت لحم"

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

بدأت في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، الإثنين، احتفالات الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي، بعيد ميلاد النبي عيسى المسيح عليه السلام.

ومنذ الصباح، بدأت الفرق الكشفية بتنظيم عروضها في ساحة المهد، وأقيمت الصلوات في كنيسة المهد.

وقال جريس قمصية، الناطق باسم وزارة السياحة الفلسطينية لوكالة الخليج 365، إن "بيت لحم اليوم تحتفل بعيد الميلاد ببهجة وفرحة، بالرغم من كل المنغصات الإسرائيلية".

وأضاف "رسالة العيد هي أن (الميلاد رسالة فرح)، نفرح رغم استمرار الألم والمعاناة لمدينة السيد المسيح عليه السلام جراء الاحتلال".

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وأشار إلى أن ما يزيد عن 3.5 مليون سائح، زاروا بيت لحم خلال 2019، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الفنادق في بيت لحم خلال الأعياد بلغت 100٪.

وفي منتصف ليل اليوم الإثنين، يبلغ الاحتفال بعيد الميلاد ذروته، بإقامة قداس في كنيسة المهد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، وعدد من المسؤولين إلى جانب شخصيات عربية ودولية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم غد الثلاثاء، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي (من بينها الكاثوليك) بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي (بينها الأرثوذكس) بالعيد يوم 7 يناير/ كانون الثاني.

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوبي الضفة، وتكتسب قدسيتها من احتوائها على كنيسة المهد التي يعتقد أن المسيح ولد في الموقع الذي قامت عليه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.