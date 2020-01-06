السوبر_الاسباني حقائق وأرقام

الخليج - حسن القبيسي

تترقب الجماهير الرياضية في السعودية واسبانيا خاصة ، وفي مختلف دول العالم عامة ، إنطلاق السوبر الاسباني الذي تستضيفه مدينة جدة في الفترة 8-12 يناير والذي تقام مبارياته على ملعب الجوهرة .

و يشارك في السوبر الاسباني 4 أندية وهي برشلونة وفالنسيا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، حيث وضعت القرعة ريال مدريد أمام فالنسيا في الـ 8 من يناير ، بينما يلعب برشلونة مع أتلتيكو في الـ 9 من ينير والنهائي في الـ 12 من نفس الشهر.

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ويعتبر برشلونة أكثر الفرق الاسبانية تحقيقاً لهذه البطولة ، وفيما يلي سجل الأبطال :

1- برشلونة 13 مرة “1983 ، 1991 ، 1992 ،1994 ،1996، 2005 ، 2003 ، 2009، 2010 ، 2011 ، 2016 ، 2018”

2-ريال مدريد 10مرات “1988 ، 1989 ، 1990 ، 1993 ، 1997، 2001 ، 2003 ، 2008، 2012 ، 2017 ”

3-ديبورتيفو لاكورونا 3 مرات “1995 ، 2000 ، 2002″

4- اتلتيكو مدريد مرتان ” 1985 ، 2014 ”

5- اتلتيك بلباو مرتان “1984 ، 2015″

6-فالنسيا مرة و احدة ” 1999″

7-إشبيلية مرة وحدة ” 2007″

8-ريال سرقسطة مرة وحدة ” 2004 ”

9-ريال مايوركا مرة وحدة “1998”

10-ريال سوسييداد مرة وحدة ” 1982″

وفيما يلي قائمة هدافي السوبر الإسباني :

1- ليونيل ميسي 13 هدف

2- راؤول غونزاليس 7 أهداف

3- خريستو ستويتشكوف 6 أهداف

تشيكي بيغريستين 6 أهداف .

4- فريديريك كانوتيه 5 أهداف

5- اريتز ادوريز 4 أهداف

كريستيانو رونالد 4 أاهداف

خوسيه ماري باكيرو 4 أهداف

تشافي هيرنانديز 4 أهداف