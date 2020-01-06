مركز صحي مغيب ينقذ مقيماً تعرض لطعن في الرقبة

صحيفة الخليج الالكترونية الخليج – الأخصائي طلال هيال العنزي : استقبل المركز الصحي بمغيب التابع لقطاع ساجر الصحي في الساعة الثالثة والنصف مساءً ، مقيماً تعرض لطعنة في الرقبة نتج عنه جرح قطعي بطول ٦ سم وعمق ٢ سم ، مما أدى إلى نزفه وتم نقله للمركز الصحي الذي قدم له الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف وخياطة الجرح ومتابعة المريض حتى استقرت حالته الصحيه وتم تحويله إلى مستشفى ساجر العام في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وقد باشر الحالة طبيب المركز الدكتور محمد عبدالقادر وأخصائي التمريض خالد مطر الأسعدي وبمتابعة من مدير المركز عفات مطر العتيبي.

في حين تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وإحالته للتحقيق.

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