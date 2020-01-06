الشباب يوقع مع لاعب الفيصلي حسين القحطاني

صحيفة الخليج الالكترونية وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الباطن يوم أمس الأحد عقدا احترافياً مع اللاعب حسين القحطاني لاعب نادي الفيصلي بعقد يتمد لأربعة مواسم ابتداء من الموسم الرياضي المقبل.

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