تخلصوا من الزوائد اللحمية بأدوات موجودة في كل بيت.. كيف ذلك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

هذه الزوائد الجلدية تظهر عل شكل نمو زائد لحمي يتدلى من الجفون، الرقبة، الإبطين، ثنية الفخذ وتحت النهدين، الزوائد تظهر بشكل مفاجئ غالباً مع التقدم في العمر وخصوصاً عند النساء الحوامل والأشخاص ذوي الوزن الزائد، وأغلب هذه الزوائد تكون حميدة وغير سرطانية وتنجح العلاجات المنزلية في التخلص منها بنسبة كبيرة. في حال الشك في نوعيتها، استشيروا طبيباً، لكن إليك هذه الطرق لإزالتها:



1- خيط الأسنان: علاج شائع للتخلص من الزوائد طبيعياً يرتكز على ربط الزوائد الجلدية من قاعدتها بخيط أسنان أو خيط عادي.

وأظهرت دراسة طبية سويدية سنة 2009 أن انقطاع الدورة الدموية عن الوصول إلى الزوائد يقتل الأنسجة ويساعد على التخلص منها، وفي 90% من الحالات، تنفصل الزائدة وتسقط عندما تنقطع الدورة الدموية نحو المنطقة بهذه الطريقة.

لكن طبيبة الجلد الدكتورة Katherine Lim تعلن بشكل حازم أن الطبيب وحده هو الذي يستطيع انتزاع الزوائد بهذه الطريقة، وتوضح الكتورة أن الاختصاصي يستطيع أن يقوم بالتقييم والتشخيص لاستبعاد المشاكل التي يمكن أن تحدث كسيلان الدم، والآلام أو جروح قد تنتج عن العملية.

2- طلاء الأظافر: استناداً إلى موقع HomeRemedyHaven.com، هناك القليل من العلاجات لإزالة الزوائد، وطلاء الأظافر الشفاف هو أحدها. ينصح الموقع بوضع الطلاء على الزائدة الجلدية مرتين في اليوم حتى تنفصل وتسقط. لا تستخدموه قرب العين أو فتحة الأنف أو الشفاه أو في المؤخرة.

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3- بيكربونات الصودا وزيت الخروع: اصنعوا مرهماً عن طريق خلط زيت الخروع المعصور على البارد وبيكربونات الصودا، وضعوه على الزوائد. إنه يجفف الأنسجة دافعاً إياها إلى السقوط في غضون أسبوعين.

امزجوا المقدار الذي ترغبون فيه من بيكربونات الصودا وزيت الخروع لتصنعوا عجينة سميكة. ضعوا العجينة على المناطق المصابة ثلاث مرات في اليوم.

4- خل التفاح: يمكن لخل التفاح أن يخلصكم أيضاً من الزوائد اللحمية. عندما تضعون خل التفاح عدة مرات في اليوم، يتغير لون الزوائد ويصبح داكناً ثم يسقط بعدها. لا تضعوا الخل قرب العيون أو قرب المؤخرة.

5- بذور الحلبة: الحلبة، هذه النبتة المستخدمة منذ قرون في الطب العربي، اليوناني، الإيطالي والهندي، تحتوي مضادات أكسدة قوية. مع أننا بحاجة للمزيد من الدراسات لنتأكد من فعاليتها في علاج الزوائد، فإن موقع HomeRemedyHaven.com ينصح بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل ثم شرب الماء صباحاً على الريق. كما يمكنكم أن تمضغوا بذور الحلبة المنقوعة.

لا تأكلوا أكثر من 100 غ باليوم من بذور الحلبة يومياً. الأشخاص المصابون بفقر الدم أو بمشاكل في الغدة الدرقية يحب أن يتجنبوا الحلبة.

6- زيت صعتر الأوريغانو: يحتوي زيت صعتر الأوريغانو على ال thymol، arvacrol،p- cymen وهي مركبات فينولية لها خصائص مضادة للبكتيريا. هو يحتوي أيضاً على مضادات لسرطان الجلد، للتشنجات، للالتهابات، ومضادات أكسدة وله خصائص معقمة. هذا الزيت لديه القدرة على التخلص من الزوائد الجلدية في غضون شهر. حضروا مزيجاً من أربع إلى ست نقاط من زيت جوز الهند ونقطتين إلى ثلاث نقاط من زيت الأوريغانو، وضعوها مباشرة على المنطقة ثلاث مرات باليوم. هذا سيجفف الزوائد حتى تسقط من تلقاء ذاتها. زيت الأوريغانو العطري يجب أن لا يستخدم أبداً على مقربة من عيونكم.