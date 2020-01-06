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الزنجبيل يؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الزنجبيل يؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية

متابعات_الخليج 365

أصبحت مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشكلات التي يعاني منها العديد من الأشخاص في مختلف دول العالم، بسبب نمط الحياة العصري والتغذية السيئة.

 

فمن المعروف أن تناول الأطعمة المالحة والمأكولات السريعة والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية والسكتة القلبية.

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هناك العديد من الأدوية والعقاقير الطبية التي تساعد على إبقاء ضغط الدم طبيعيا، ولكن تبين أن تناول شاي الزنجبيل بصورة منتظمة يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم، لذلك ينصح الخبراء بتناوله يوميا وبصورة منتظمة.

 

فالزنجبيل يؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية، لأنه يمتاز بالقدرة على إرخاء العضلات والأوعية الدموية المحيطة بها ويحسن تدفق الدم، وهذه العوامل تؤدي إلى تخفيض ضغط الدم.

 

وينصح الخبراء بتناول شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل مع التوابل إلى المواد الغذائية، حيث أنه، إضافة إلى مفعوله في تنظيم ضغط الدم، يقي من أمراض القلب. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الزنجبيل ليس بديلا عن الدواء الذي يصفه الطبيب.

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