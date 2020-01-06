أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر دون أن نعلم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

غسل الشعر من الأمور الروتينية التي نقوم بها في حياتنا، لكن الروتين المعتاد في غسل الشعر، والقائم على تبليله بالماء وغسله بالشامبو، ليس بهذه السهولة.



فكثيرون يعتقدون أنهم يجيدون غسل شعرهم جيدا، لكن خبراء التجميل يرون أن هناك كثير من الأشياء نقوم بها أثناء غسل الشعر خاطئة، وقد تكون السبب في جفافه وتساقطه.

فيما يلي اهم هذه الاخطاء:

1- الاستحمام قبل تسريح الشعر: تكون جذور الشعر ضعيفة عندما يكون الشعر مبللا، ما يعني أن تمشيطه أثناء الاستحمام يعد من أكثر العوامل التي تؤدي إلى تساقطه، لذا ينصح خبراء العناية بالشعر بضرورة تسريح الشعر قبل الاستحمام، فهذا يساعد على فكّ الخصلات المتشابكة ما يساعد على تنظيف الشعر بشكل أفضل.

2- تنظيف خصلات الشعر بدلا من فروة الرأس: يحرص الكثيرون على وضع الشامبو بكثرة على الأطراف ويهملون فروة الرأس، وهو ما يراه خبراء العناية بالشعر خطأ كبير. فتنظيف فروة الرأس هو الأهم في غسل الشعر ولذا ينصح بتوزيع الشامبو على فروة الرأس وتدليكها بشكل كاف.

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3- دهن البلسم على فروة الرأس: على عكس الشامبو فإن أطراف الشعر تكون بحاجة إلى البلسم أكثر من فروة الرأس، ووضع البلسم على فروة الرأس يؤدي إلى تزييت الشعر سريعا أي يجعل مظهره دهنيا وغير نظيف.

4- غسل الشعر بشكل غير صحيح: من المهم التأكد من إزالة الشامبو كليا من الشعر، وهنا يوجد خدعة بسيطة للتأكد من غسل الشعر جيدا، وذلك بتمرير الأصابع خلال الشعر أثناء غسله بالماء. فسماع زقزقة بسيطة، يدل على أن الشامبو تم إزالته كليا.

5- غسل الشعر بالماء الساخن: الاستحمام بالماء الساخن هو أمر ممتع بالطبع، ولكن غسل الشعر بالماء الساخن مضر بالصحة. فالماء الساخن يؤدي إلى جفاف الشعر، بحسب موقع "غيزوندهايتس تيب". لذا من الأفضل غسل الشعر بماء دافئ، فهذا يساعد في الحصول على شعر لامع وصحي.

6- الاستحمام يوميا: لا ينبغي غسل الشعر يوميا، فالإفراط في استخدام الشامبو يؤثر على فروة الرأس والزيوت الطبيعة التي تفرزها ما يؤدي إلى جفاف الشعر.

7- تجفيف الشعر بشدة بالمنشفة: الابتعاد كليا عن تدليك الشعر بشدة بالمنشفة، فهذا يؤدي إلى تقطعه وتعقيده. والأفضل هو وضع المنشفة على الشعر والضغط عليها بلطف لتنشيف الشعر.