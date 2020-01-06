شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات، ونقل رسالة خادم الحرمين الشريفين - خلال اللقاء الذي عقد بقصر بيان - وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى الأمير تركى بن محمد بن فهد آل سعود، بحضور وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي جراح الصباح.

وحمل أمير الكويت الوزير السعودي، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية.

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يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أكد أن بيان القمة الخليجية هو طريق لمستقبلنا فى دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، عن انتهاء القمة الخليجية بالرياض فى دورتها الـ 40.

واستضيف العاصمة السعودية الرياض، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحثت القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية.