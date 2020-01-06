شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: ميليشيات موالية لإيران تخلى مقراتها فى البوكمال تحسبا لقصفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بأن ميليشيات موالية لإيران فى سوريا أخلت مقراتها على ما يبدو، تحسبا لقصفها من قبل القوات الأمريكية، وذكر المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، أن تلك الميليشيات أخلت مقراتها فى مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا تحسبا لقصفها، كما أفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الموالية لإيران باتت تنتشر فى البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.

وكانت طائرات مسيرة مجهولة قد شوهدت السبت الماضى فى أجواء البوكمال، فيما أطلقت الميليشيات المتمركزة فى محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة، دون ورود معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات محملة بصواريخ أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن عن وقوع عدة انفجارات في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

وأفاد المرصد السوري ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الانفجارات وقعت نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن القصف استهدف مقرا تابعا للقوات الإيرانية في حي الجمعيات بمدينة البوكمال السورية.

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وأشار إلى وقوع انفجارات عدة أيضا في بادية الجلاء في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الانفجارات.

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان مصادر سورية مقتل 5 مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا جراء غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.