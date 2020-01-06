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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دهون المعدة تعالج هشاشة عظام الركبة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ذكرت دراسة طبية أن حقن الركبتين بدهون المعدة لأشخاص يعانون من هشاشة العظام، تقلل من أعراض المرض بنسبة 75 بالمائة في ثلثي الحالات.
ويصيب مرض هشاشة العظام نحو 14 بالمائة من البالغين فوق 25 عاما، وثلث البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في الولايات المتحدة.
ومنحت الدراسة أملا جديدا للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام فيما يتعلق بتقليل الأعراض، وذلك وفق باحثين من التشيك، قاموا بإجراء الدراسة.
وقال الباحثون إن الدراسة أجريت من قبل معهد "ناتوروباتشيك" الأميركي للأبحاث، على 1114 متطوع من المرضى، حيث تم زرع خلايا دهنية في منطقة الركبتين ساهمت في تحسن حالتهم الصحية، حسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وأوضح الدكتور ياروسلاف ميشاليك أن حقن الركبتين لا يسبب أي آثار جانبية خطيرة، مشيرا إلى أن المريض يشعر بتحسن تدريجي بعد 3 أشهر إلى 12 شهرا من العلاج.
وأضاف ميشاليك أن السمنة ساهمت في تباطؤ شفاء عدد من المرضى الذين يعانون من أعراض الهشاشة.
ووجد الباحثون أن استخدام مسكن للألم انخفض بشكل كبير بعد العلاج، لافتين إلى أن عدد من المرضى كانوا يستهلكون كميات كبيرة من المسكنات لتخفيف الأعراض.
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