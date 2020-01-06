أسباب غير متوقعة تمنع نمو حاجبيك.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تبذل الفتيات الكثير من الجهد من أجل الحصول على حواجب كثيفة، ولكن تقف مشكلة بطء أو توقف نمو الحاجبين عائقا أمام تحقيق النتيجة المرغوبة، وعلى الرغم من إتباع النساء العديد من الوصفات والعلاجات لزيادة كثافة الحاجبين، إلا أنها لا تأتي في بعض الأحيان بالنتيجة المطلوبة.



ولحل هذه المشكلة، تعرفوا معنا على أبرز الأسباب غير المتوقعة لبطء أو توقف نمو الحاجبين والتي كشفت عنها د. ناتاشا ساندي، وفقا لموقع " dailymakeover":

1- مستحضرات التجميل: تستخدم المرأة يوميا المرطب، ثم كريم الأساس، والكثير من أدوات التجميل الأخرى والنتيجة انسداد المسام والتي قد تؤدي إلى منع نمو الحاجبين، والحل تجنب الحاجبين تماما عند وضع الماكياج.

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2- قشرة الرأس: يعتقد البعض أن القشرة تصيب فروة الرأس فقد، ولكن في الحقيقة تكون الحواجب أكثر عرضة للإصابة بالقشرة، والالتهاب الذي يصاحب هذه الحالة قد يتسبب في فقدان شعر الحاجبين، ولمواجهة هذه المشكلة ينصح باستخدام القليل من الشامبو المخصص لقشرة الشعر على الحاجبين.

3- داء الثعلبة: الإصابة بداء الثعلبة من الأشياء التي تتسبب في بطء أو توقف نمو شعر الحاجبين، وتستخدم في هذه الحالة حقن معينة تساعد على تحفيز نمو الشعر.

4- عدم التحلي بالصبر: قد تصل فترة نمو شعر الحاجبين إلى عام أو أكثر، ولكن الأهم هو مقاومة الرغبة في نزع الشعر أثناء فترة نمو الحاجبين، حددي بالقلم شكل الحاجب الذي تريدين الحصول عليه، وهذا سيشجعك على الانتظار لحين اكتمال نموه لتكوين الشكل المرغوب فيه.

5- الشيخوخة: التقدم في السن يجعل الشعر أقل كثافة، كما أن الانخفاض الذي يحدث في هرمون الاستروجين في هذه المرحلة يعمل على تقليل دورة نمو الشعر.

6- اضطرابات المناعة الذاتية: الإصابة بمرض البهاق يمكن أن يحدث بعض التغييرات في شعر الحاجبين مثل تغير لونه إلى الرمادي، وقد يتسبب في التهابات تؤدي إلى تساقط شعر الحاجبين.