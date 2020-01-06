شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف ينقذك الأفوكادو من الموت.. إليكم الطريقة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 كشفت دراسةٌ طبية حديثة أشرف عليها علماء أمريكيون من كاليفورنيا أن الأفوكادو يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار والكلي بالدم ويحد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم 10 أبحاث طبية حول الأفوكادو، شملت 229 شخصًا، وكشفت النتائج عن أن تناول ثمرة أو ثمرة ونصف من الأفوكادو يوميًا يساهم بشكل ملحوظ في خفض مستويات الكولسترول الكلي، وكما أنه نجح في خفض مستويات الكولسترول الضار بالدم "ldl" والدهون الثلاثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف ينقذك الأفوكادو من الموت.. إليكم الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.