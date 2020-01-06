مكوّنات أضيفيها إلى المياه الساخنة لتخسري الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إن كنتِ قد مللتِ من الحميات من دون نتيجة، فقد وجدنا لكِ الحلّ الذي لطالما انتظرته.



سنقدّم لكِ 3 مكوّنات أضيفها إلى المياه الساخنة لتسرّعي من عملية الأيض. اشربيها لمدّة أسبوعين فقط وراقبي كيف ستذوب دهون جسمكِ، مع شرط عدم تناول المأكولات السكرّية والمشبّعة بالدهون طبعاً!

الكمّون

يحسّن الكمون من عملية الهضم، يعدّل مستوى السكّر في الدمّ كما أنّ الألياف الموجودة فيه تجعلكِ تشعرين بالشبع لوقتِ أطول ما يسّهل عملية فقدان الوزن.

المكوّنات:

ملعقتان من الكمّون

½ حبة حامض

كوب من المياه الساخنة

طريقة التحضير:

انقعي الكمّون في المساء بالمياه. في الصباح، اغلي الكمون ثمّ ضعيه في كوب مع رشّة حامض. اشربي هذا المزيج يوميّاً لمدّة أسبوعين لخسارة وزن سريعة.

الزنجبيل

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هل تريدين خسارة بعض الكيلوغرامات في وقتٍ قصير؟ إذاً مشروب الزنجبيل والحامض هو الأنسب لكِ. الزنجبيل يحسّن عملية الهضم ويطرد السموم من الجسم كما أنّه يكبح الشهيّة.

المكوّنات:

ملعقة من الزنجبيل المطحون

½ حبة حامض

كوب من المياه الساخنة

طريقة التحضير:

ضعي مسحوق الزنجبيل وعصير نصف حبّة الحامض في كوبٍ من المياه الساخنة واشربي المزيج كلّ صباح لإذابة الدهون في وقتٍ قصير.

العسل

يحتوي العسل على المواد الغذائيّة، الفيتامينات والمعادن التي تذوّب الدهون في الجسم.

المكوّنات:

ملعقة من العسل

كوب من المياه الساخنة

طريقة التحضير: ضعي ملعقة العسل في كوب المياه الساخنة واشربي المزيج كلّ صباح على معدة خاليّة وراقبي كيف ستذوب دهون جسمكِ تدريجيّاً.