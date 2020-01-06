تعرف على أفضل مشروب لمعالجة آلام المفاصل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثيرون من آلام في ظهورهم وأرجلهم وكواحلهم ومفاصلهم.. ونسبة الناس الذين يعانون من هذه الآلام عالية جداً في المجتمع.. أما الأسباب فعديدة.



والحقيقة أن هذا المشروب سهل جداً وهو يُعد من أشياء متوفرة في كل منزل.. إليكم ما ستحتاجون إليه:

أفضل مشروب لمعالجة آلام المفاصل:

• برتقالة

• كوبان من عصير الأناناس

• عرقا كرفس

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• إجاصتان

• ليمونة حامضة

• قطعة من الزنجبيل

• جذر الكركم

• رشة من الفلفل الاسود

• نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

التعليمات:

هذا ما أنت بحاجة للقيام به: أولاً أنت بحاجة إلى تقشير الليمونة الحامضة والبرتقالة والزنجبيل وجذر الكركم.. ومن ثمّ عليك أن تقطع الأناناس والإجاص وبعدها تضع المكونات كلها في الخفاق الكهربائي وتخفق حتى تتجانس جميع المكونات.. إذا كان بإمكانك أن تشربها دفعة واحدة فذلك جيد وإن لم يكن ذلك ممكناً لك ضع الكوكتيل في مرطبان واحتفظ به في البراد.

ملاحظة: المطلوب خفق المكونات وليس عصرها للحفاظ على الألياف واستهلاكها فعند العصر لا نحصل على الألياف، بل تذهب هذه الألياف إلى سلة النفايات.. وقد بينت الدراسات أن الناس الذين يأكلون أطعمة غنية بالالياف يمتلكون مؤشر CRP منخفضاً.. والـ CRP هو مؤشر الالتهابات في الجسم كالتهابات المفاصل ومرض السكري.