مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم حركة الشباب على قاعدة عسكرية في كينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل ثلاثة أمريكيين الأحد في هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا.

وقُتل جنديّ ومتعاقدان مع البنتاغون في هذا الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية-كينية في لامو بجنوب شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.

وقالت أفريكوم في بيان إنّ موظّفَين اثنين آخرين في البنتاغون أصيبا بجروح، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل حول هوية الضحايا.

وقالت أفريكوم لوكالة فرانس برس إنّ الأشخاص الثلاثة الذين قُتِلوا كانوا جميعاً من الجنسية الأمريكية.

وقال قائد أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند في بيان إنه يريد إظهار «تصميم أقوى» على الرغم من هذه الخسائر. وأضاف «جنباً إلى جنب مع شركائنا الأفارقة والدوليين، سنطارد المسؤولين عن هذا الهجوم والشباب الذين يسعون لمهاجمة الأمريكيين والإضرار بالمصالح الأمريكية».

وتابع «ما زلنا ملتزمين بمنع الشباب من الاحتفاظ بملاذ آمن يمكنهم من خلاله شن هجمات مميتة».