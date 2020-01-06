دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فراش Climate360 المرتقب يعمل على ضبط الحرارة وفقاً لحرارة المستخدم #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث إصدارات Sleep Number التي تنطلق في CES 2020، تأتي في فراش Climate360 الذي ينطلق لاحقاً بميزة ضبط الحرارة في الفراش وفقاً لحرارة جسم المستخدم لدعم المستخدم بتجربة أكثر راحة في النوم.

يستخدم فراش Climate360 تقنية microclimates التي تدعم المستخدم بنوم أكثر راحة لفترات طويلة، وذلك من خلال وظائف تدفئة وتبريد في الفراش.

كما يتميز فراش Climate360 باثنان من المناطق التي تتحكم في ضبط الحرارة، حيث يمكن أن يدعم الفراش الأزواج أيضاً في تحديد درجة الحرارة الأنسب لكل شخص.

Advertisements

ولقد أكدت شركة Sleep Number على أن الفراش الذكي Climate360 يتميز بمواد تم معالجتها لتتوافق مع فكرة الفراش، كما أن فراش Climate360 سينطلق رسمياً خلال 2021.

المصدر

هذا الموضوع فراش Climate360 المرتقب يعمل على ضبط الحرارة وفقاً لحرارة المستخدم #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.