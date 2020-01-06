شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة استهداف الكلية العسكرية فى منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، أول أمس السبت والذى أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا والمصابين، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وقال مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى بيان اليوم الإثنين، إن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرا مرفوضًا ومدانًا تحت أي ظرف ومن أي جانب كان.

كما أشار المصدر إلى أنه من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الاضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي، مناشدا جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار. وفى هذا الإطار جدد المصدر دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها فى كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. Advertisements

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن حادث مقتل طلبة الكلية العسكرية جريمة ليست الأولي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والعام الماضى تم استهداف مركز تدريب عسكري لطلبة، مشيراً إلى أن تلك العملية تأتي في إطار العمليات الإرهابية وتشويه القوات المسلحة ولإلصاق تهمة تعريض المدنيين للخطر، وإخماد روح الانتفاضة ضد في طرابلس للتدخل التركي.

ونفي المسماري، خلال مداخلة لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن تكون القوات المسلحة نفذت غارة جوية استهدفت الطلبة القتلى، موضحاً أن هناك مجموعات كثيرة من الإرهابيين يقفون وراء هذا الحادث وهناك بعض الأدلة من فيديوهات، واتصالات تؤكد تورط هؤلاء الإرهابيين.

وأشار متحدث الجيش الليبى إلى أن القوات الجوية تقوم بالتغطية الكاملة، ويجب أن نكون حذرين واليوم في الصباح شنت طائرة تركية غارة على معسكر أسفر عن 3شهداء و6 جرحي، قائلا:" أعلنا التحدي وسنحارب أردوغان حتي لو أرسل الجيش التركي بالكامل فنحن نحارب أردوغان منذ إبريل الماضى والعدوان التركي يهدد المنطقة بأكملها".