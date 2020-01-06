شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدى نفعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم الاثنين إن التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات "لم يروا مثلها من قبل مطلقا" إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة، وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك العامة "لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدى وإنما بالحوار".

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووى اليوم وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق.

كانت إيران قد أعلنت يوم الأحد أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال أنه يهدد بعقوبات على بغداد قائلا: إن أمريكا لن تغادر العراق إلا إذا دفعت ثمن القاعدة الجوية الأمريكية هناك.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد "برد كبير" على إيران، إذا ثأرت طهران لمقتل قائدها العسكرى البارز قاسم سليماني.

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وأبلغ ترامب الصحفيين على متن طائرته الرئاسية، إنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية لأن إيران قتلت أمريكيين مضيفا أن إدارته "قد تدرس" نشر معلومات مخابرات تتعلق بعملية قتل سليماني.

من جهته نقل الإعلام الرسمى فى إيران عن القائد الجديد لفيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، قوله إنه سيسعى لطرد الولايات المتحدة من المنطقة، بعد مقتل قائد الفيلق قاسم سليمانى فى ضربة أمريكية بالعراق.