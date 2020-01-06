السعودية تدين الهجوم على قاعدة عسكرية شمال كينيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذى تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية فى لامو بشمال كينيا، وأدى لمقتل وجرح أمريكيين، وأكدت وزارة الخارجية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، وقوف المملكة إلى جانب كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

قال بيان للجيش الأمريكى، أن عسكري أمريكي ، واثنين من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي ، قتلوا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة في كينيا. وكان الجيش الأمريكى، أكد أن الوضع فى المطار الكينى - الذى تستخدمه القوات الأمريكية غير مستقر، وذلك بعدما شنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية هجومًا على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية والكينية، وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا - في بيان مقتضب أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الأحد "إن مطار (ماندا باى) ما زال يجري تأمينه بشكل كامل"، فيما لم يذكر البيان إذا ما سقط أيه قتلى من جانب القوات الأمريكية أو الكينية.

يُذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا قد أكدت، في وقت سابق اليوم، وقوع هجوم بمعسكر (سيمبا) الكائن في مقاطعة (لامو) بكينيا.

ووصف المتحدث باسم القيادة العسكرية الكولونيل كريستوفر كارنز مزاعم حركة الشباب المسلحة بشأن إلحاق خسائر فادحة خلال هذا الهجوم بأنها "مبالغ فيها بشدة".

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من جهتها.. أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي قالت السلطات الكينية إنه تم التصدي له وقتل أربعة مسلحين خلاله.

وكان الجيش الكينى ، أكد الأحد، أنه لم تقع أية إصابات في جانب القوات الكينية أو الأمريكية بعد الهجوم الذي شنه مسلحو (حركة الشباب) فجر اليوم استهدف قاعدة ماندا ماجوجونى البحرية العسكرية التى تستخدم من قبل القوات الأمريكية والكينية فى منطقة لامو، وذكر الجيش - في بيان نقلته صحيفة (نيشن) الكينية على موقعها الإلكتروني - أن 4 من مسلحي حركة الشباب قد لقوا حتفهم إثر الهجوم على القاعدة العسكرية حيث حاولوا الدخول إلى القاعدة عبر مهبط الطائرات.