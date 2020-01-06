شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبدالمهدى يؤكد ضرورة تغليب المصالح العليا للعراق للحفاظ على أمنه وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى أن الظروف الراهنة التي تمر بها العراق تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامتها واستقرارها والحفاظ على سيادتها الوطنية، وقال عبد المهدى ـ فى بيان بمناسبة عيد الجيش العراقى نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، إن الجيش العراقى بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى التي تعمل سويا للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها.

وأكد أن واجب القوات المسلحة الأساسي كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق، وقد حرصت الحكومة على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عنه. وأوضح أن الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة ، مؤكدا في الوقت نفسه أن القوات المسلحة لا يمكنها أن تكون أداة للقمع أو تتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقى.



وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أكد أن المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة لتنفيذ قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمكتب عبد المهدى، الأحد، أن رئيس الوزراء العراقى تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، الذى نقل رسالة من الرئيس ايمانويل ماكرون تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولى والعراق لمحاربة داعش فى ظل احترام السيادة العراقية داعيًا لإعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع.

وأكد رئيس الوزراء للوزير الفرنسى أن المسؤولين العراقيين المختصين فى الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية.