ترامب مهددا العراق بعقوبات: لن ننسحب قبل استرداد ثمن قاعدتنا

مصطفى كامل/ الخليج 365



هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليلة الأحد/الإثنين، بفرض عقوبات "غير مسبوقة" على العراق، إذا مضت بغداد قدما في طرد القوات الأمريكية.



وشدد ترامب في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) على أن "القوات الأمريكية لن تنسحب بشكل كامل من العراق ما لم يتم تعويض الجيش الأمريكي عن النفقات الباهظة التي دفعها في قاعدة جوية هناك".



وقال "أنفقنا كثيرا من الأموال في العراق ولدينا قاعدة جوية كلف بناؤها مليارات الدولارات.. لن نغادر قبل أن يردوا لنا ما دفعناه".



وأضاف "إذا طرد مسؤولي العراق الولايات المتحدة من البلاد سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروها من قبل ستكون العقوبات الإيرانية ضئيلة بجانبها".



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وفي وقت سابق الأحد، صوت البرلمان العراقي لإلزام الحكومة "بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية"، في أعقاب الضربة الجوية المثيرة للجدل على القائد الإيراني قاسم سليماني.



وقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 آخرين، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.



وردًا على ذلك، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".



وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي بحجة محاربة تنظيم "داعش".





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