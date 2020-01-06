الدفاع العراقية: سقوط 3 صواريخ في بغداد إثنين منهما بالمنطقة الخضراء

بغداد / محمد وليد / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على بغداد، إثنين منهما سقطتا داخل المنطقة الخضراء، بالقرب من السفارة الأمريكية.

وذكرت خلية الاعلام الأمني (تتبع للدفاع)، في بيان نشر في وقت متأخر من ليلة الأحد، وتلقت الخليج 365 نسخة منه ان "ثلاث صواريخ نوع كاتيوشا سقطت اليوم (الأحد) في بغداد".

وأضافت ان "اثنين منها سقطت داخل المنطقة الخضراء والثالث قرب مؤسسة الشهداء ببغداد".

وهذه الليلة الثانية على التوالي التي يتم فيها استهداف السفارة الأمريكية، حيث سقطت قذيفتان صاروخيتان في محيط السفارة ليلة السبت ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين.

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وتأتي هذه الهجمات عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة.

وكانت إيران وفصائل مسلحة موالية لها من العراق ودول أخرى قد توعدت بالانتقام واستهداف أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، دعت كتائب "حزب الله" العراقي قوات أمن البلاد بالابتعاد مسافة ألف متر عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من مساء الأحد.

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