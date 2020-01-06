الحكم بـقتل وصلب مواطن هتك عرض ابنة أخته وأدين بعشرات الجرائم

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صحيفة الخليج الالكترونية
قضت محكمة الاستئناف في الجوف، بتأييد حكم صادر بقتـل وصلب مواطن يعرف باسم “السفاح المقنع”؛ لإدانته في أعمال سطو مسلح بعدة مدن.
وأدين المتهم البالغ من العمر 35 عاماً بتنفيذ العشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، إلى جانب إطلاق النار على دوريات الأمن، وانتهاكه عرض ابنة شقيقته.
وجاء في حيثيات الحكم وفقاً لـ”عكاظ”، أن المتهم درج على تنفيذ جرائمه بمعدل جريمة إلى جريمتين في اليوم الواحد، مبينةً أن المتهم كان يهاجم ضحاياه ويتولى ابن خالته الذي يعاني من إعاقة مهمة الهرب من الموقع بسيارة تخصهما.
وبينت الحيثيات أن الجاني سلب من ضحاياه مئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى أجهزة جوالات وسيارات ومقتنيات شخصية.
وأصدرت لجنة من 3 قضاة حكماً بتنفيذ حد الحرابة في حق المتهم بمكان عام، قبل أن تصادق محكمة الاستئناف على الحكم بعد اطلاعها على 20 دليلاً وقرينة للجرائم التي ارتكبها.
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