شركات تأجير تتولى أمر العمالة الإندونيسية.. والاستقدام بـ 1500 ريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف مصدر مسؤول عن إبرام اتفاق بين الجانبين السعودي والإندونيسي حول تولي شركات تأجير استقدام العمالة المنزلية.
ونقلت مقدمة برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية” نادين البدير عن المصدر قوله، إن تلك الشركات ستتولى كل شيء، وسيودع المؤجرون الرواتب في حساب الشركة التي ستقوم بدورها بمحاسبة العمالة.
وأوضحت أن راتب العاملة ستكون بين 1500 إلى 1800 ريال، مبينةً أن الشركات ستتولى مسؤولية الفحص وإقامتها ودفع نفقاتها، لافتة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريباً بعد الإعلان عن هذه الشركات.
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