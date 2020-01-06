وظائف شاغرة بصحة الجوف

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عن توفر عدد من وظائف الخدمات الشاغرة للرجال والنساء، من حملة الشهادة المتوسطة فما دون، بمسميات: سائق، حارس، مراسل، خادم صحي، معقب.

واشترطت صحة الجوف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 35 عامًا، وأن يكون لائق طبيًّا وسليم الحواس، ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

وشددت على ألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه سوابق خلال الثلاث السنوات الأخيرة (في حالة الترشيح يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية)، وألا يكون متقاعدًا، فضلًا عن حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

وأشارت إلى أن المتقدم على وظيفة (سائق) يلزم أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول؛ بينما التقديم متاح خلال الفترة من يوم الاثنين 11/ 5/ 1441هـ الموافق 6 يناير 2020م، وحتى يوم الجمعة 15/ 5/ 1441هـ الموافق 10 يناير 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــا.