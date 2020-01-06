«الجوازات» تكشف عن شرط ضروري للسفر إلى دول الخليج بـ«الهوية الوطنية»

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر

جاء ذلك في رد من الجوازات على مواطن وجه استفسارا عبر حساب الجوازات في “تويتر”، مفاده: : “‏‎أبغي أسافر الكويت هل يلزمني جواز سفر أو بطاقه الأحوال السعودية تكفي”.

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وأجابت الجوازات بقولها “إنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ٣ أشهر، دون الحاجة لتصريح سفر لمن بلغ الـ ٢١ عام فأكثر”.

يذكر أن الجوازات أعلنت في ديسمبر الماضي دخول 4 خدمات إلكترونية حيز التنفيذ، ضمن 13 خدمة لعدد من قطاعات وزارة الداخلية تم تدشينها أخيرا، منها خدمة (تمديد تأشيرة الخروج والعودة) وهي مشتركة بين (الجوازات) و(الخارجية) وتستهدف المقيمين الذين لديهم تأشيرات خروج وعودة، ويرغبون بالتأخر في العودة.

ويتم تحقيق الخدمة إلكترونيا طالما الإقامة سارية المفعول بالدخول على أبشر وسداد المبلغ المستحق للمدة الماضية والمدة التي يرغب صاحب العمل بالحصول عليها وفق مدة الإقامة، وتنفيذ العملية.