إعتماد مكتب للجمعية السعودية للإدارة الصحية بينبع.. “المرواني” مديراً لها

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – الإخصائي طلال بن هيال العنزي : صدور قرار رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية د خالد خضر بإستحداث مكتب الجمعية السعودية لـ الإدارةالصحية بـ محافظة ينبع، وتكليف الأخصائي/ بخيت المرواني مديراً لها . ومن جانبه “بخيت المرواني” عبر عن تقديره وشكره على الثقة بتعيينه مديرا لمكتب الجمعية السعودية بينبع. واضاف نبارك للزملاء المختصين في الإدارة الصحية إعتماد مكتب جديد في محافظة ينبع ، ونتمنى التوفيق للجميع أن شاءالله.

الجديد ذكره سوف يكون مقر المكتب في مستشفى ينبع العام.

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