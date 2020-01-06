عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من مشكلة مسامات البشرة الواسعة، وهذا يحدث لهن بسبب زيادة إفراز الزيوت من الجلد، ومن العوامل الطبيعية التي تؤثر على ذلك أيضاً الأتربة التي تقوم بسد المسامات مما يجعلها تبدو بحجم أكبر من حقيقتها، وهذه المشكلة تتسبب في ظهور البشرة بشكل سيء وتزيد من انتشار الحبوب.



والأسباب التي تؤدي إلى ظهور مشكلة مسامات البشرة الواسعة أيضاً التعرض المباشر والمستمر للشمس مما يتسبب في فقدان البشرة لمرونتها، وهذا يتسبب في اتساع أحجام المسامات على البشرة مع الوقت، كما أن التقدم في العمر يتسبب في جعل البروتينات التي تجعل ملمس البشرة صحياً تتكسر.

إليكم 9 نصائح يومية لعلاج المسام الواسعة في البشرة بفاعلية خلال أسبوع:

1- غسل الوجه بالحليب: قومي بغمس قطعة من القطن في الحليب ثم قومي بتدليك وجهك بها، فهذا سيساهم في جعل البشرة تتخلص من الأتربة والجراثيم التي تتراكم على سطحها والتي تتسبب في انسداد المسامات مما يظهرها بشكل واسع.

2- غسل الوجه برقة: لا تقومي بغسل وجهك بعنف فهذا يتسبب في تعرض البشرة للجفاف مما يجعلها تفرز مزيداً من الزيوت كي تعيد التوازن إليها.

3- تطهير الوجه صباحاً ومساءاً: احرصي على تطهير بشرتك كل يوم في الصباح الباكر وقبل الخلود إلى النوم كما يجب أن تقومي بغسل وجهك بالماء الدافئ حتى يمنح لبشرتك الحماية الطبيعية.

4- دلكي بشرتك بالثلج: قومي بتدليك بشرتك باستخدام مكعب من الثلج لمدة دقيقتين لأن البرودة التي تتعرض لها البشرة تساهم في إغلاق المسامات، وبعد أن تقومي بالاستحمام بالماء الساخن اغسلي بشرتك مباشرة بالماء البارد فهذا سيعيد إغلاق المسامات بعد أن تنفتح بسبب الماء الساخن.

5- استخدمي التونر: استخدمي التونر في تنظيف بشرتك فهذا يعمل على إزالة الجراثيم والأتربة التي تعلق بها وأفضل أنواعه الطبيعية هو عصير الطماطم فضعيه على بشرتك لدقائق معدودة فهذا سيجعل مضادات الأكسدة تمتص ما يوجد في البشرة من أوساخ وجراثيم فتتقلص أحجام المسامات.

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6- تقشير البشرة: يجب أن تقومي بتقشير بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الواحد فهذا سيساهم في تخليصها من الشوائب وخلايا الجلد الميتة.

7- ماء الورد: قومي بمسح وجهك بماء الورد بعد أن تغسليه في الصباح فهذا سيجعل المسامات المفتوحة تنغلق ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها وماء الورد هو أفضل البدائل الطبيعية للتونر.

8- ترطيب الوجه وحمام البخار: قومي بعمل قناع مرطب مناسب لبشرتك مرة واحدة على الأقل كل شهر وقومي بعمل حمام بخار مرة أو مرتين كل أسبوع.

- استخدمي الوصفة التالية لقبض المسام:

المكونات:

بياضا بيضة - عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

قومي بخلط المكونات جيدا ثم ضعي الخليط على بشرتك لمدة خمس عشرة دقيقة.