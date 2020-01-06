فواكه لعناية وتبَيض الأسنان.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

الإسراف فى التدخين وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، من أهم العوامل التى تساعد على إصفرار الأسنان.



فى هذا السياق، تشير الدكتورة "هالة منير" إستشاري طب تجميل الأسنان قائلة: أن الإكثار من تناول القهوة والشاي والنسكافية يتسبب فى الإصابة بإصفرار الأسنان، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تستخدم للقضاء على هذا الإصفرار، لافتةً إلى أن الحل الأمثل للحفاظ على صحة أسنانك ولونها هو إهتمامك بتناول الطعام الصحي.

حيث تقدم بعض النصائح الغذائية التى تعتمد بشكل خاص على تناول قدرا من الخضراوات والفواكة وتساعد فى الحفاظ على صحة وتبيض الأسنان، ومنها:

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1- الإكثار من تناول التفاح.

2- يمكنك تناول الجزر فهو غنى بالألياف والماء التى تساعد على تبيض الأسنان.

3- الفراولة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي.

4- الكرفس.

5- البرتقال.

6- الأناناس.

7- الكمثرى.