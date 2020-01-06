شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق سحرية لمعالجة البواسير فورا في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

تعتبر البواسير من المشاكل المؤلمة التي تصيبنا و تؤرق حياتنا. تحدث هذه المشكلة الشائعة في الأوردة عند فتحة الشرج والمستقيم بحيث تصبح منتفخة وملتهبة.



ويساهم في حدوثها عدد من العوامل مثل:

الجاذبية والتاريخ العائلي ، والإمساك، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف ، رفع الأحمال الثقيلة ، والسمنة، الحساسية الغذائية، وقلة النشاط البدني، والحمل، والجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. البواسير هي نوعين: داخلية أو خارجية. بحيث تكون البواسير الداخلية تتطور داخل المستقيم والبواسير الخارجية تقع مباشرة تحت الجلد حول فتحة الشرج. لحسن الحظ، من السهل جدا علاج البواسير وتخفيف الأعراض مع طرق بسيطة وباستخدام المكونات الطبيعية.

وفيما يلي أهم العلاجات المنزلية للبواسير:

1. الجليد ( الثلج ) :

في علاج المرضى في المنازل النصائح الأولى التي ينصح بها هي الجليد . سوف يساعد الجليد على انقباض الأوعية الدموية ، والحد من التورم وتساعد على تخفيف الآلام بطريقة فورية .

الطريقة :

وضع كيس الجليد أو قطعة من الجليد ذابة جزئيا ملفوفة في قطعة قماش مباشرة على المنطقة المصابة لمدة 10 دقيقة . القيام بذلك عدة مرات في اليوم حتى تخف الاعراض والألم الناتج عن البواسير.

2. الألوة فيرا ( هلام الصبار ) :

الألوة فيرا هو واحد من أفضل المكونات الطبيعية لعلاج البواسير لان له خصائص مضادة للالتهابات و يساعد على التقليل من تهيج البواسير . الألوة فيرا يمكن ايضا استخدامها على حد سواء للبواسير الداخلية والخارجية .

الطريقة :

لعلاج البواسير الخارجية ، وضع القليل من هلام الصبار في منطقة فتحة الشرج والبدء بالتدليك ببطء وهذا علاج بسيط يخفف من الألم وتهدئة الاحساس بالحرقة .

لعلاج البواسير الداخلية تقطع الألوة فيرا في شكل شرائط تأكد بقطع أجزاء تشبه شوكة النبات . وضع شرائح في وعاء وتجميدها. وضع الجليدية الألوة فيرا الباردة في منطقة البواسير لتخفيف الألم، والحرقة ، والاحساس بالحكة .

3. عصير الليمون :

عصير الليمون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من الم البواسير عن طريق تقوية الشعيرات الدموية وجدران الأوعية الدموية .

الطريقة :

تشبع كرات القطن مع عصير الليمون الطازج ووضعه على المنطقة المصابة . في البداية سيكون هناك احساس ببعض الوخز الخفيف أو الحرقان ، ولكن بعد قليل سوف يخف الالم تدريجيا .

بدلا من ذلك، وضع نصف ليمونة في كوب من الحليب الساخن وشربه. تفعل ذلك كل ثلاث ساعات لأفضل النتائج .

مزج نصف ملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون، وعصير الزنجبيل وعصير النعناع والعسل معا واستخدامه مرة واحدة يوميا.

4. زيت اللوز :

زيت اللوز، والمعروف بخصائصه المطرية وامتصاصة من الأنسجة العميقة وهي تستخدم أساسا لعلاج البواسير الخارجية.

الطريقة :

تغمر كرات القطن في زيت اللوز النقي ويوضع على المنطقة المصابة . أنه يرطب ويخفف الالتهاب ، وسوف يخفف الاحساس بالحرقة والحكة حول فتحة الشرج. القيام بذلك عدة مرات في اليوم .

5. زيت الزيتون :

زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، ويستخدم في المقام الأول لعلاج البواسير الخارجية. وسوف يساعد على زيادة مرونة الأوعية الدموية، والتي بدورها سوف تساعد على تقليل الالتهاب وتقليص حجم الأوعية الدموية المنتفخة في القناة الشرجية .

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الطريقة :

استخدام مقدار ملعقة من زيت الزيتون يوميا . وسوف يساعد على تقليل الالتهاب ووجود الدهون الأحادية غير المشبعة تحسن وظيفة الجهاز الإخراجي .

سحق عصير من بعض أوراق البرقوق وإضافته إلى زيت الزيتون ووضع هذا الخليط على المنطقة المصابة بالبواسير وسوف تعطيك الإغاثة من الألم والتورم .

6. الحبوب الكاملة :

البدء في تناول منتجات الحبوب الكاملة إذا كنت تعاني من البواسير. منتجات الحبوب الكاملة تحتوي على كمية جيدة من الألياف ، والتي هي فعالة للغاية في تخفيف أعراض البواسير ومنع النزيف .

هذه المواد الغذائية تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، ومنع الإمساك والسماح للقولون بالعمل بكفاءة أكبر . الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تخفف البراز وزيادة حجمه ، مما يساعد على تقليل الاجهاد أثناء حركات الأمعاء .

بعض من أفضل منتجات الحبوب الكاملة هي الشوفان، الشعير، الذرة، الأرز البني، والحنطة السوداء.

7. عسل الساحرة (Witch Hazel ) :

له خصائص الدواء ويساعد في تخفيف المضايقات المرتبطة بالبواسير حيث يمكن أن يساعد الدواء القابض على تقليص الأوعية الدموية الملتهبة و تخفيف الألم والحكة والتورم .

الطريقة :

تبليل قطنة من عسل الساحرة ووضعه على المنطقة المصابة من البواسير. القيام بذلك على الأقل ثلاث مرات يوميا .

بدلا من ذلك، يمكنك شراء منصات العلاج التي تحتوي على عسل الساحرة . هذه المنصات رطبة يمكن استخدامها بدلا من أو مع ورق التواليت . هذا وسيلة جيدة لحماية فتحة الشرج من التهيج والكائنات الحية الدقيقة .

8. خل التفاح :

بسبب خصائص الدواء القابض من خل التفاح ، فإنه يساعد على تقليص الأوعية الدموية المنتفخة ويعطي الإغاثة من التورم والاحمرار كل من البواسير الداخلية والخارجية. تأكد من استخدام الخل المفلتر وغير المبستر لتحقيق نتائج أسرع .

الطريقة :

في حالة البواسير الخارجية، اضغط بلطف كرات القطن الغارقة في خل التفاح على المنطقة الملتهبة . في البداية سيكون هناك إحساس بالوخز، ولكن سرعان ما ستحصل تخفيف من الحكة والاحمرار. القيام بذلك عدة مرات في اليوم حتى يقلل من التورم .

في حالة البواسير الداخلية، إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء وشربه مرتين على الأقل يوميا. يمكنك إضافة العسل لجعل طعمه أفضل .

9. أكياس الشاي الأسود :

وجود حمض التانيك في الشاي هو نوع من الأدوية القابضة الطبيعية التي من شأنها أن تساعد على تقليل التورم والألم الذي يصاحب البواسير .

الطريقة :

ترطيب أكياس الشاي الأسود في الماء الساخن وإزالته من الماء وندعه حتى يبرد قليلا ثم وضع كيس الشاي الرطب الدافئ على الأوردة المنتفخة لمدة 10 دقائق. القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

بدلا من ذلك، يمكنك استخدام الاكياس الباردة لمدة خمس إلى 10 دقائق .

10. شرب المياه :

عندما تعاني من البواسير إما داخلية أو خارجية يجب زيادة كمية المياه التي تشربها في محاولة لشرب ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميا . تناول الماء الكافي يساعد على تطهير الأجهزة الداخلية وترطيب الجسم بأكمله . كما أنه يسهل حركة الأمعاء ويحافظ على ليونه البراز، و تقلل الاجهاد . عندما لا تشرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى ، فإن عملية تنظيف الجسم تكون بطيئة ويمكن أن يكون هناك تراكم في الأمعاء للفضلات . والنتيجة النهائية هي تكون البراز الصلب ، الأمر الذي يجعل مشكلة البواسير أسوء .