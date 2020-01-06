نصائح للعناية بأسنان طفلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

حذر أخصائي تجميل وجراحة الفم والأسنان، الدكتور شادي سمير، من فترة الإجازة، لأنها أكثر الفترات التي تؤثر على صحة الطفل بسبب تغيير النظام اليومي والتخلي عن بعض العادات الصحية التي من أهمها تفريش الأسنان يوميا.



7 طرق مهمة للعناية بأسنان طفلك

ومع اقتراب إجازة نصف العام، عليك باستغلال الإجازة في المرور على عيادة الأسنان وعمل الفحص الدوري لأسنان طفلك وعلاج المشاكل إن وجدت.

وقال سمير إن كثرة تناول الحلوى تسبب التسوس والجراثيم لأنها تتغذى على السكريات، والإسراف في شرب المياه الغازية يؤدي أيضا إلى تسوس الأسنان.

وللاطمئنان على سلامة أسنان طفلك يقدم سمير معلومات أساسية عن مشاكل الأسنان في سن صغيرة وآثارها على أسنان طفلك الآن وفي المستقبل، وفيما يلي أهم تلك النقاط:

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1-التقليل من تناول الحلوى المصنعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية أو الحلوى المنزلية، وغسل الأسنان بعد كل وجبة وقبل النوم.

2-الحفاظ على صحة الأسنان اللبنية هو المفتاح لصحة الأسنان الدائمة، فتسوس الأسنان اللبنية يؤثر بالسلب على صحة الأسنان الدائمة، ومن الممكن أن يظهر السن الدائم مائلا ويسبب ازدحام وتراكب الأسنان على بعضها وعدم تناسقها وسقوطها أو تكسرها.

3-عند الاضطرار لخلع الأسنان نتجنب تلك المشكلة بعمل تركيب مؤقت "حافظ مسافة" للمساعدة في تبديل الأسنان في موعدها الطبيعي.

4-استخدام جل الأسنان وهو حشو سائل لحماية الأسنان من التسوس، وذلك عند وجود خطوط عميقة لديها.

5-زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر وعند ظهور أي مشاكل بالأسنان.