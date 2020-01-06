دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بعد إرسال عناصر «الشيطان 82» إلى الشرق الأوسط.. ما هي مهام الفرقة؟

أرسل الجيش الأمريكي، مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين من الفرقة «82»، إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمام مطار بغداد.

وغادرت مجموعة المشاة المظليين، التابعة للجيش الأمريكي، قاعدة «فورت براغ»، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وستنضم هذه القوات إلى ما يقارب 750 جنديا أرسلوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى منطقة الشرق الأوسط.

وعرفت هذه الفرقة «82» باسم «الموت من الأعلى»، أو فرقة «الشيطان 82»، وهي فرقة مشاة أمريكية محمولة جوا.

وتشكلت الفرقة عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وهي متخصصة بالإنزال الجوي والهجوم بالمظلات، ومهمتها الاستجابة للطوارئ في أي مكان.

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وتعد هذه الفرقة جزءا من السلاح 18 المحمول جوا، وتتألف من 6 ألوية، هي «لواء الشيطان ولواء الصقر ولواء النمر ولواء مدفعية الميدان ولواء الطيران القتالي ولواء دعم الفرقة 82».

وشاركت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما خاضت حرب فيتنام وبنما وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها».