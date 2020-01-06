الكويت تنفي استخدام قواعدها ضد أهداف بإحدى دول الجوار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئاسة الأركان الكويتية دعت إلى تحري الدقة.

وأكدت المؤسسة العسكرية الكويتية، في بيان، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

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كما أهابت رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.