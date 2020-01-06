الكويت تنفي استخدام قواعدها ضد أهداف بإحدى دول الجوار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئاسة الأركان الكويتية دعت إلى تحري الدقة. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأحد، إنها تنفي بشكل قاطع كل ما يتم تداوله في الإعلام والمنصات الاجتماعية من "معلومات مغلوطة" حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.
وأكدت المؤسسة العسكرية الكويتية، في بيان، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.
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كما أهابت رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.
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