شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى الإمارات وشديد البرودة فى السعودية والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث سيكون الطقس فى السعودية، استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة، وفى البحرين سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب، أما فى الإمارات، فهناك توقع بسقوط أمطار.

وإليكم التفاصيل..

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالى ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون بارد نسبيا مع بعض السحب.

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الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار، وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية داعية الى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 عقد فى عرض البحر.درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية و الصغرى 15 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، و الصغرى 30 %.





الإمارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد " بالإمارات، أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا بوجه عام مع وجود فرصة لسقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهارا، ويطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، حركة الرياح شمالية غربية / 25 – 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/ س، يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا ليلا..



