هذا الموضوع Acer تستعرض شاشة OLED بحجم 55 إنش ودقة 4K للألعاب في فعاليات مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة Acer عن شاشة OLED جديدة بحجم 55 إنش خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، والتي تتميز بدقة 4K وتأتي من خط إنتاج Predator.
تتميز شاشة CG552K بحجم 55 إنش، في شاشة 4K OLED تأتي لدعم اللاعبين، مع تقنية NVIDIA G-Sync، ومعدل تحديث 120Hz.
وتتميز شاشة Acer CG552K بمستشعر للقرب يعمل على إدراك قرب المستخدم أو إبتعادة عن الشاشة لتحويل الشاشة إلى وضع توفير الطاقة.
كما أن الشاشة تضم مستشعر للإضاءة المحيطة، يعمل على ضبط الإضاءة والسطوع في الشاشة وفقاً للإضاءة المحيطة، كما تضم الشاشة ثلاثة من منافذ HDMI 2.0، مع 2 من منافذ DisplayPort v1.4، ومنفذ USB-C مع اثنان من منافذ USB فئة A.
أيضاً تضم شاشة الألعاب Acer CG552K اثنان من المكبرات الصوتية المميزة بقدرة 10W، وتدعم تغطية لونية بنسبة 98.5% من ألوان DCI-P3 gamut، وتتميز الشاشة بسطوع 400 nits، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في الربع الثالث من 2020 بسعر 2999 دولار.
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هذا الموضوع Acer تستعرض شاشة OLED بحجم 55 إنش ودقة 4K للألعاب في فعاليات مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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