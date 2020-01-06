دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Acer تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة Spin 5 و Spin 3 وأيضاً TravelMate في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة Acer الجيل الجديد من أجهزة Spin 5 و Spin 3 خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 التي تتميز بتصميم أنحف ووزن أخف، كما كشفت الشركة عن أجهزة TravelMate الجديدة.

تتميز سلسلة أجهزة حاسب Acer Spin الدفتري بتصميم متحول، حيث يأتي كلاً من جهازي أجهزة Spin 5 و Spin 3 بدقة 2K أو Full HD في شاشة تدعم خاصية اللمس، كما تأتي الأجهزة بتصميم من الألومينوم مع قلم Acer Active Stylus، مع Wacom AES.

تحديث Acer الجديد لأجهزة Spin 5 و Spin 3

كشفت Acer عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Spin 3 وSpin 5 مؤخراً، حيث يتميز جهاز Acer Spin 3 بنظام تشغيل Windows 10 Home 64-bit، وشاشة بحجم 14 إنش، تدعم دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تأتي الشاشة بتقنية Acer CineCrystal tech بإضاءة خلفية LED، مع تقنية IPS، وTFT LCD التي تدعم اللمس المتعدد على الشاشة.

كما يدعم الجهاز قلم Wacom AES مع تقنية الشحن السريع Acer Active Stylus، أيضاً يضم الجهاز منفذ USB C مع دعم Thunderbolt 3، كما يضم الجيل الأول من منافذ USB 3.1، ويأتي بمنفذ HDMI بحجم كامل، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، أيضاً يضم الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، أو المكبرات الصوتية، كما يدعم الشحن عبر مقبس DC.

أيضاً تقدم Acer جهاز Spin 5 بحجم 13.5 إنش في الشاشة، بجودة 2K، أو بدقة 2256 في 1504 بيكسل، كما يتميز هذا الإصدار بالكثير من مواصفات جهاز Spin 3، حيث يضم تقنية Acer CineCrystal بإضاءة LED خلفية في شاشة IPS TFT LCD تدعم اللمس المتعدد، كما يدعم قلم AES مع تقنية الشحن السريع Acer Active Stylus.

ويشترك كلا الإصدارين في دعم تقنية Wi-Fi 6، مع تصميم أنحف ووزن أخف، كما يدعم كلا الإصدارين حتى 16 جيجا بايت رام في الذاكرة العشوائية، ويأتي جهاز Spin 3 بإختيار في 2 من سعة SSDs التخزينية، كما يدعم جهاز Spin 5 حتى سعة 1 تيرابايت في SSD.

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ومن المقرر أن يتوفر Acer Spin 3 في أمريكا الشمالية خلال شهر أبريل بسعر 700 دولار تقريباً، بينما يأتي جهاز Acer Spin 5 للعام 2020 لأسواق أمريكا الشمالية في شهر يونيو من 2020 بسعر 900 دولار.

جهاز Acer TravelMate P6 وP2

وفي سلسلة TravelMate كشفت Acer عن كلاً من أجهزة Acer TravelMate P6، و TravelMate P2 في سوق الولايات المتحدة، والتي تأتي بنقطة تسويق أولى في معايير MIL-STD، ونظام تشغيل Windows 10 Pro، والجيل العاشر من معالجات إنتل في Core i7.

ويأتي جهاز TravelMate P6 بمشروع إنتل في نظام Athena، كما تؤكد Acer على أن الجهاز يدعم عمر شحن حتى 23 ساعة، مع تقنية الشحن السريع، الذي يدعم شحن الجهاز حتى 50% خلال 45 دقيقة، كما توفر Acer نموذج إختياري يدعم شريحة eSIM أو الإتصال بشبكات 4G LTE.

من جانب أخر يأتي جهاز TravelMate P2 بحجم 14 إنش، بدقة 1920 في 1080 بيكسل، أو 14 إنش بدقة 1366 في 768 بيكسل، أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، وتدعم الترقية حتى 32 جيجا بايت.

كما يضم هذا الإصدار معالج يصل إلى Intel Core i7 i7-10510U، مع Intel UHD، ومن المقرر أن يتوفر TravelMate P6 في سوق أمريكا الشمالية خلال شهر فبراير بسعر 1150 دولار، بينما يتوفر TravelMate P2 في شهر فبراير في أمريكا الشمالية بسعر يبدأ من 700 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Acer تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة Spin 5 و Spin 3 وأيضاً TravelMate في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.