هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تطبيق لحماية مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة سامسونج عن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية للعام 2020 في مؤتمر CES، كما أعلنت الشركة عن تطبيق Privacy Choices الذي يدعم حماية خصوصية المستخدمين على إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز الذكي.
أصبحت أجهزة التلفاز الذكية طريقة أخرى يمكن من خلالها تتبع نشاط المستخدم، أو التسلل إلى الملفات الشخصية للمستخدمين على الأجهزة.
واليوم تقدم سامسونج تطبيق يدعم حماية سرية وخصوصية بيانات المستخدمين، مع منع تعقب المستخدم على شبكة الإنترنت، أو إستهدافه إعلانياً.
وتؤكد سامسونج على أن تطبيق الحماية الجديد سيدعم المستخدم في متابعة حسابه بكفاءة أكبر وإدراك عمليات التسلل التي تتم على حساب المستخدم لسرقة البيانات، وأيضاً الكشف عن البيانات التي يتم تجميعها عبر تطبيقات أو مواقع لإلغاء الإشتراك بشكل مباشر.
المصدر
هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تطبيق لحماية مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تعلن عن تطبيق لحماية مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.