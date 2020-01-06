دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Arlo تقدم كاميرة المراقبة Arlo Pro 3 بتصميم لاسلكي كامل في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق أحدث إصدارات Arlo من كاميرات المراقبة Arlo Pro 3 في مؤتمر CES للعام 2020، والتي تأتي في فئة كاميرات floodlight لكن مع تصميم لاسلكي بالكامل.

قدمت كاميرات Floodlight للمراقبة دعم كبير للمستخدمين في الكشف عن المتسللين، إلا أن التصميم السابق للكاميرة جاء بأسلاك، بينما ينطلق إصدار Arlo الجديد Arlo Pro 3 بتصميم لاسلكي، حيث يمكن تثبيت الكاميرة في أي موقع دون أي تعقيدات من التوصيلات السلكية.

وتحتاج كاميرة المراقبة Arlo Pro 3 إلى شحن البطارية فقط ليبدأ عمل الكاميرة مباشرة، كما أنها أفضل الإختيارات لدعم المستخدم في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بجودة 2K، مع دعم HDR لدعم المستخدم بتفاصيل أكثر دقة حول المتسللين، كما تقدم رؤية ليلية ملونة في حالة عدم وضوح الصورة بالأبيض والأسود.

ومن المتوقع أن تضم كاميرة Arlo Pro 3 إضاءة مساعدة بمستشعر للإضاءة المحيطة لدعم تحديد قوة إضاءة المصباح وفقاً للإضاءة المحيطة، كما تأتي الكاميرة بتقنية صوتية بإتجاهين، ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة في ربيع هذا العام بسعر 250 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Arlo تقدم كاميرة المراقبة Arlo Pro 3 بتصميم لاسلكي كامل في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.