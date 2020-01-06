حسن نصر الله يتوعد الجيش الأمريكي "بدفع ثمن" مقتل سليماني

دبي - بواسطة محمد فارس © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله

توعد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة الأحد الجيش الأمريكي "بدفع ثمن" مقتل سليماني، داعيا "كل محور المقاومة" في المنطقة باستهداف القوات الأمريكية. وأكد نصر الله أن المدنيين الأمريكيين غير مستهدفين بما اعتبره "القصاص العادل" لمقتل سليماني.

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد أن الجيش الأمريكي "سيدفع ثمن" مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهم.

وقال نصرالله في حفل تأبين لسليماني والمهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، "القصاص العادل هو (من) الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة: القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي في المنطقة".

وأضاف "الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وسيدفع الثمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي والمدنيين الأمريكيين غير مستهدفين.

وتابع و"المسألة ليست استهدافا لإيران المسألة هي استهداف لمحور المقاومة... نحن يجب أن نذهب جميعا على امتداد منطقتنا وأمتنا إلى القصاص العادل."

ودعا نصر الله إلى أن يكون الردّ من فعل كل "محور المقاومة" في المنطقة، تابع نصرالله المدعوم من إيران "عندما تبدأ نعوش الجنود والضباط الأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات".

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي العراق: انسحاب أنصار الحشد الشعبي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد على إثر قرار من قيادة الحشد الشعبي، انسحب الأربعاء جميع المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بعد مرور يوم على اعتصامهم أمامها، وذلك تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب حزب الله، الفصيل الموالي لإيران والمنضوي ضمن الحشد الشعبي، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا. France 24

قتلى ومفقودون في أسوأ حرائق للغابات بأستراليا في الوقت الذي تسارع فيه القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء، أعلنت السلطات الأسترالية الأربعاء وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع وفُقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه. France 24

هونغ كونغ: عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع "لبث روح جديدة في الحراك" في أول يوم من 2020 بهدف بث روح جديدة في حراك المطالبين بالديمقراطية المستمر منذ 6 أشهر في المستعمرة البريطانية السابقة، امتلأت شوارع هونغ كونغ الأربعاء بعشرات الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في مظاهرة بمناسبة العام الميلادي الجديد. France 24 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO حسن نصر الله يتوعد الجيش الأمريكي "بدفع ثمن" مقتل سليماني France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال "يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا".كذلك، دعا نصرالله الشعب العراقي إلى طرد كل الجنود الأمريكيين من العراق، قائلا "أيها الشعب العراقي الأبي، أضعف الإيمان بالرد على جريمة قتل قاسم سليماني هو إخراج القوات الأمريكية من العراق وتحرير العراق من الاحتلال الجديد".

فرانس24/ أ ف ب