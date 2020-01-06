ملك الأردن يؤكد على أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد محتمل

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد أجرى الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح، وأكد خلاله ضرورة "بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر" و"تجنيب المنطقة والعالم أي تهديد".
أخبار ذات صلة
وبحسب البيان، فقد أكد العاهل الأردني حرص بلاده الدائم على "أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر.. وضرورة حماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار"، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قتلا في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة.
شاهد ايضًا: الأردن قبلة صناع السينما العالمية
مقدم من أ ف ب
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
المتاجر التايلاندية تودّع أكياس البلاستيك
توقّفت سلاسل المتاجر التايلاندية منذ الأوّل من كانون الثاني/يناير الحالي، عن توزيع أكياس البلاستيك مجّاناً على صناديق الدفع، وهو حل وصفه مدافعون عن البيئة بأنه "موقت" للتصدّي لأزمة البلاستيك في البلاد.AFP
-
ثمانية قتلى على الأقل بقصف صاروخي استهدف موكباً في مطار بغداد
قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ليل الخميس-الجمعة في قصف صاروخي استهدف موكب سيارات في مطار بغداد الدولي، في تطوّر أمني يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.AFP
-
إخلاء مدن بأكملها في أستراليا وسط مخاوف من اشتداد الحرائق مجددا
وجهت السلطات الأسترالية الخميس دعوى بالإخلاء القسري لبعض السكان فيما فر آلاف السياح من المناطق الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد تحسّباً لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تضرب المنطقة السبت مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
الأردن قبلة صناع السينما العالمية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من اندلاع حرب، خصوصا مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأميركي بالرد والرد المضاد، حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".
وردا على التوعد الإيراني، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعا إيرانيا، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن يؤكد على أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.