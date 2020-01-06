ملك الأردن يؤكد على أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد محتمل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ملك الأردن أكد على أهمية أمن العراق واستقراره.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فقد أجرى الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح، وأكد خلاله ضرورة "بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر" و"تجنيب المنطقة والعالم أي تهديد".

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وبحسب البيان، فقد أكد العاهل الأردني حرص بلاده الدائم على "أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر.. وضرورة حماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد للسلم والاستقرار"، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قتلا في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة.

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مقدم من أ ف ب

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي المتاجر التايلاندية تودّع أكياس البلاستيك توقّفت سلاسل المتاجر التايلاندية منذ الأوّل من كانون الثاني/يناير الحالي، عن توزيع أكياس البلاستيك مجّاناً على صناديق الدفع، وهو حل وصفه مدافعون عن البيئة بأنه "موقت" للتصدّي لأزمة البلاستيك في البلاد. AFP

ثمانية قتلى على الأقل بقصف صاروخي استهدف موكباً في مطار بغداد قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ليل الخميس-الجمعة في قصف صاروخي استهدف موكب سيارات في مطار بغداد الدولي، في تطوّر أمني يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. AFP

إخلاء مدن بأكملها في أستراليا وسط مخاوف من اشتداد الحرائق مجددا وجهت السلطات الأسترالية الخميس دعوى بالإخلاء القسري لبعض السكان فيما فر آلاف السياح من المناطق الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد تحسّباً لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تضرب المنطقة السبت مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة. AFP 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO الأردن قبلة صناع السينما العالمية AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من اندلاع حرب، خصوصا مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأميركي بالرد والرد المضاد، حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".

وردا على التوعد الإيراني، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعا إيرانيا، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أميركية.