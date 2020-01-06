العراق يشكو «الاعتداءات الأمريكية» إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

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رفعت وزحارة الخارجية العراقية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للامم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية.

وأشارت الخارجية العراقية في شكواها إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ، جمال جعفر محمد، (أبومهدي المهندس)، مع ثلة من من القيادات العراقية والصديقة»، مشددة على أن الاهجمات الأمريكية تمثل «انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية، ومخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق».

وطالب العراق مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.