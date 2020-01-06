أردوغان: وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة «رويترز»، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا، مضيفًا: «جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي».

وقال إن جميع الجهود والمبادرات المبذولة لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني.

وتابع أردوغان أن تركيا تبذل كل ما بوسعها من أجل خفض التوتر بين أمريكا وإيران، حسب وكالة أنباء الأناضول.