شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين بالأنبار غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة الأنبار غربى البلاد. وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "توفرت معلومات من مصادرنا بقضاء الفلوجة بعودة عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية فى القضاء"، مضيفة أنه تبين أنهم من المطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب، ومشتركين بعدة عمليات قتل وتفجير دور المنتسبين للوزارة، وكذلك مهاجمة القطعات العسكرية قبل تحرير قضاء الفلوجة بالأنبار.

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